Игорь Исаков тяжело переживает смерть супруги.

Вдовец украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки растрогал постом, посвященным ей. Он написал, что был самым счастливым человеком в мире, потому что именно она была его супругой.

Но сейчас, по словам Исакова, он должен отпустить ее. Он добавил, что жизнь прекрасна и она продолжается.

"40 дней без тебя. Должен отпустить. До свидания, мой ветерок. Спасибо друзьям, что поддержали меня. Спасибо судьбе за нее. Пожалуй, я самый счастливый человек в мире, потому что вселенная подарила мне ее... Но жизнь прекрасна... и продолжается", – написал муж Писанки.

Відео дня:

Напомним, ранее вдовец Русланы Писанки Игорь Исаков впервые вспомнил, как его жена рассказала ему о раке. Артистка не знала о своей ужасной болезни, когда она уехала в Германию.

Он рассказал, что когда Писанка уже была в Германии, она ему позвонила и рассказала о страшном диагнозе. В этот момент Руслана была полностью спокойной, она совсем не паниковала.

Но в ночь с 18 на 19 июля Руслана Писанка умерла. Ее коллеги на похоронах поделились щемящими воспоминаниями о ней.

Вас также могут заинтересовать новости: