Татьяна Плаксина попыталась впечатлить фанов своими талантами, но что-то пошло не так.

Скандальная дочь путинистки Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая теперь выступает вместе с матерью, стала посмешищем. Все произошло на ее недавнем концерте в РФ.

Так, Плаксина вышла на сцену в необычном платье и делала вид, что поет. Однако дочь Успенской лишь открывала рот под фонограмму. При этом она несколько раз эпично "не попала" в звук, из-за чего выглядела смешно.

Сама Плаксина позора будто бы не замечала. Она продолжала танцевать и открывать рот, стараясь выглядеть максимально соблазнительно. Однако россияне такой концерт не оценили. Дочь Успенской сняли на видео, которое уже появилось в Telegram-каналах.

Сеть сразу же принялась обсуждать Плаксину и то, как она опозорилась. При этом пользователи отмечают, что на странице дочери Успенской негативные комментарии сразу же удаляют, оставляя лишь комплименты от "ботов". Юзеры пишут:

"Чем бы дитя не тешилось"

"И как бы Успенская не тянула ее за уши, толку нет"

"Надолго ли, потом опять сорвется и начнет мать помоями обливать".

Дочь Успенской стала посмешищем - видео

Что известно о дочери Успенской

Несколько лет назад Плаксина упала с велосипеда и сильно пострадала. Она перенесла четыре операции, после чего стала "слетать с катушек". Плаксина угрожала матери судами, ей приписывали зависимость от наркотиков и алкоголя.

Вскоре путинистка сумела усмирить дочь. Вместе они поддерживают кремлевский режим, выступают в оккупированном Крыму и молчат о полномасштабной войне в Украине.

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