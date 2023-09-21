Скандальная дочь путинистки Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая теперь выступает вместе с матерью, стала посмешищем. Все произошло на ее недавнем концерте в РФ.
Так, Плаксина вышла на сцену в необычном платье и делала вид, что поет. Однако дочь Успенской лишь открывала рот под фонограмму. При этом она несколько раз эпично "не попала" в звук, из-за чего выглядела смешно.
Сама Плаксина позора будто бы не замечала. Она продолжала танцевать и открывать рот, стараясь выглядеть максимально соблазнительно. Однако россияне такой концерт не оценили. Дочь Успенской сняли на видео, которое уже появилось в Telegram-каналах.
Сеть сразу же принялась обсуждать Плаксину и то, как она опозорилась. При этом пользователи отмечают, что на странице дочери Успенской негативные комментарии сразу же удаляют, оставляя лишь комплименты от "ботов". Юзеры пишут:
- "Чем бы дитя не тешилось"
- "И как бы Успенская не тянула ее за уши, толку нет"
- "Надолго ли, потом опять сорвется и начнет мать помоями обливать".
Дочь Успенской стала посмешищем - видео
Что известно о дочери Успенской
Несколько лет назад Плаксина упала с велосипеда и сильно пострадала. Она перенесла четыре операции, после чего стала "слетать с катушек". Плаксина угрожала матери судами, ей приписывали зависимость от наркотиков и алкоголя.
Вскоре путинистка сумела усмирить дочь. Вместе они поддерживают кремлевский режим, выступают в оккупированном Крыму и молчат о полномасштабной войне в Украине.