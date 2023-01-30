Единственная дочь Элвиса Пресли сильно хотела похудеть.

Дочь Элвиса Пресли Лиза Мари перед смертью сидела на опасной диете. Это и могло ее убить. 54-летняя Лиза Мари сильно подорвала свое здоровье, пытаясь похудеть к церемонии награждения "Золотой глобус".

"За 2 месяца до "Золотого глобуса" Лиза Мари сделала пластическую операцию и начала принимать лекарства для похудения. Нам сказали, что она потеряла от 40 до 50 фунтов (от 18 до почти 23 кг., - УНИАН) за 6 недель", - сообщили изданию TMZ источники, близкие к семье дочери Пресли.

Помимо этого, Лиза Мари сидела на экстремальной диете и даже начала принимать сильнодействующие болеутоляющие средства. Дочь Пресли много лет боролась с зависимостью от опиоидных веществ, но незадолго до смерти снова к ним вернулась.

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Издание также сообщает, что на интервью во время "Золотого Глобуса" Лиза Мари вела себя очень странно. Она выглядела уставшей. Казалось, что дочь Пресли находилась под влиянием каких-то веществ. По данным источников в полиции, в день смерти Лиза Мари жаловалась на боли в животе.

Однако официальную причину смерти единственной дочери Лизы Мари пока что не называют. Эксперты ждут результатов токсикологической экспертизы, потому все это может затянуться на несколько месяцев.

Напомним, о смерти Лизы Мари Пресли стало известно 13 января. Дочери легендарного музыканта было 54 года.

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