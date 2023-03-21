Маша провела в больнице пять дней.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша - пять дней назад попала в больницу. Однако об этом она рассказала только сейчас, когда врачи начали готовить ее к выписке.

Причину госпитализации Маша не раскрыла. При этом уточнила, что врачи сказали ей, что она родилась в рубашке. Скорее всего, с девушкой произошло что-то серьезное, но говорить об этом она не хочет.

"Меня продержали в больнице пять дней, выпустили и сказали, что я родилась в рубашке. Все, еду домой", - сказала Полякова в инста-сториз.

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К счастью, сейчас Маша улыбается. Вероятно, ей стало намного лучше.

Надя Дорофеева попала в больницу

Недавно стало известно, что украинская певица Надя Дорофеева попала в больницу из-за плохого самочувствия. Она лежала под капельницами, пока ей не стало немного лучше. Кроме того, Дорофеевой предстоит пройти курс лечения. Из-за болезни звезде пришлось отменить предстоящие концерты.

"Тяжело", - сказала Додо.

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