По словам Лии, она хочет вернуться в Украину.

18-летняя дочь украинского продюсера Константина Меладзе - Лия - рассказала, где сейчас находится, а также о своем желании вернуться домой.

По словам девушки, еще в начале марта она выехала в Италию. При этом она очень хочет вернуться в Киев, но пока ей этого не позволяют родители.

"Мы все хотим быть вместе как можно раньше. Я рвалась в Киев одна из первых, но поняла, что слишком рано", - написала Лия.

Также Лия поделилась, что сейчас изучает разные языки, встречается с друзьями и заводит новые знакомства. В сентябре 2022 года она отправится на учебу в Америке.

"После того я бы больше всего хотела вернуться и делиться своими знаниями в родной стране, в родном городе", - добавила она.

Напомним, ранее Валерий Меладзе призвал остановить войну в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: