Пользователи не ожидали, что Лиза Галкина так быстро вырастет.

Известный шоумен Максим Галкин показал прогулку со своими детьми - Лизой и Гарри. Муж Пугачевой и их общие наследники недавно отправились в Париж, фрагмент экскурсии по городу артист снимал на видео.

Его Галкин уже разместил в Instagram. Лиза и Гарри с восторгом смотрели на Эйфелеву башню, они были впечатлены красотой Парижа и активно делились эмоциями.

Особое внимание пользователей сети привлекла дочь Галкина и Пугачевой. Лиза рассказывала интересные факты об Эйфелевой башне и с интересом обсуждала увиденное со своим отцом.

Видео дня

Галкин, к слову, даже "подколол" сына, который не мог похвастаться такими знаниями. Он отметил, что Гарри тоже мог бы что-то "подучить", однако ругать мальчика не стал.

Новое видео с детьми Галкина и Пугачевой

Реакция сети

Комментаторы признают, то поведение Лизы их ошарашило. Девочка сильно выросла, она впечатлила их своими знаниями. Многие также отметили, что Галкину не стоило "упрекать" Гарри. Пользователи пишут:

"Максим, какая Лиза умница. Подготовилась, прочла все о предстоящем путешествии, просто молодец. Одну ошибку вы сделали, когда сказали Гари: "Может, ты тоже что-то выучишь". Так нельзя"

"Лиза просто шокирует, она так быстро превратилась из малышки в смышленую девчушку!"

"Счастья вам, прекрасные дети".

Максим Галкин - последние новости

Напомним, ранее Галкин неожиданно заговорил на украинском. Это случилось после того, как артист потребовал снять с себя статус "иноагента". Изначально муж Пугачевой радовался новому "званию", но теперь решил от него избавиться.

Вскоре Галкин пояснил, что хочет получить подтверждения обвинений в деятельности против РФ. Известно, что он выступает против полномасштабной войны в Украине и высмеивает кремлевский режим.

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