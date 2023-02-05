Девушка продолжает делиться откровенными снимками в соцсетях.

Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут в свои 16 лет не стесняется демонстрировать пышные формы. Девушка часто постит откровенные снимки, за что получает нагоняй от пользователей сети.

В этот раз она поделилась с фолловерами видео, на котором предстала в черном шелковом платье-комбинации. На кадрах видно, как Злата Митчелл активно танцует, а ее грудь едва не вываливается из бюста. При этом девушка не надела нижнее белье, которое хоть как-то могло бы предостеречь ее.

Кроме того, рядом со Златой танцует и парень. Вероятно, это друг девушки.

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Кто такая Злата Митчелл

Злата Митчелл - дочь телеведущей Ольги Фреймут, которая родила ее 17 февраля 2006 года в Лондоне от британца Нила. Сейчас девушка учится в Америке.

Также у Фреймут есть сын Валерий от брака с Владимиром Локотко. Через год телеведущая подарила мужу еще дочь Евдокию.

Напомним, ранее Злата Митчелл в ультрамини блеснула сочными бедрами.

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