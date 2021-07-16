Экс-"Холостяк" и телеведущий Никита Добрынин и его жена, блогер Даша Квиткова рассказали, как прошла их первая ночь дома с новорожденным сыном после выписки из роддома.
Как рассказал Добрынин в своем Instagram, его супругу и сына выписали из роддома 15 июля.
"Это была первая ночь один на один с нашим сыном. Несмотря на все сложности, к которым мы были готовы, мы справились на отлично", - отметил телеведущий.
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По словам Добрынина, они с Дашей осознанно решили не просить помощи ни у кого из бабушек, так как хотели прочувствовать "трушную роль родителей" самостоятельно.
"Знаем, что первое время тяжело, но с каждым днем всё будет становиться лучше. И несмотря на то, что впереди у нас "энное" количество бессонных ночей, мы самые счастливые, потому что у нас есть наш сын, которого мы так ждали и хотели. Мы не можем его подвести. Сегодня около 4:00 утра, мы стояли и обнимались с Дашей на кухне. Говорили о том, что мы единственная поддержка друг у друга и раскисать сейчас точно не время", - отметил Добрынин.
Даша Квиткова на своей странице в Instagram также поделилась впечатлениями о первой самостоятельной ночи с малышом.
"Сегодня была первая ночь без помощи медсестёр и моя четвертая ночь без сна. Было тяжело, но мы обязательно со всем справимся. Наладим режим сна и кормления. Мы сейчас на маленькой панике, потому что для нас это все впервые, но с каждым днем все будет намного легче... В общем, мы в стрессе к которому были готовы, но мы невероятно счастливы проживать каждую эту секунду в роли родителей нашего сыночка", - рассказала блоггер.
Отношения Добрынина и Квитковой
- Блогер Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на проекте "Холостяк", где телеведущий был главным героем.
- В финале шоу Никита вручил Даше обручальное кольцо, после чего пара больше не расставалась. Год назад они поженились.
- 13 июля этого года Даша Квиткова родила мальчика. Позже новоиспеченные родители выложили новые фотографии с новорожденным и обнародовали имя сына - назвали малыша Львом.
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