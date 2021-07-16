Звездная пара поделилась впечатлениями о первой ночи, проведенной с сыном после выписки из роддома.

Экс-"Холостяк" и телеведущий Никита Добрынин и его жена, блогер Даша Квиткова рассказали, как прошла их первая ночь дома с новорожденным сыном после выписки из роддома.

Как рассказал Добрынин в своем Instagram, его супругу и сына выписали из роддома 15 июля.

"Это была первая ночь один на один с нашим сыном. Несмотря на все сложности, к которым мы были готовы, мы справились на отлично", - отметил телеведущий.

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По словам Добрынина, они с Дашей осознанно решили не просить помощи ни у кого из бабушек, так как хотели прочувствовать "трушную роль родителей" самостоятельно.

"Знаем, что первое время тяжело, но с каждым днем всё будет становиться лучше. И несмотря на то, что впереди у нас "энное" количество бессонных ночей, мы самые счастливые, потому что у нас есть наш сын, которого мы так ждали и хотели. Мы не можем его подвести. Сегодня около 4:00 утра, мы стояли и обнимались с Дашей на кухне. Говорили о том, что мы единственная поддержка друг у друга и раскисать сейчас точно не время", - отметил Добрынин.

Даша Квиткова на своей странице в Instagram также поделилась впечатлениями о первой самостоятельной ночи с малышом.

"Сегодня была первая ночь без помощи медсестёр и моя четвертая ночь без сна. Было тяжело, но мы обязательно со всем справимся. Наладим режим сна и кормления. Мы сейчас на маленькой панике, потому что для нас это все впервые, но с каждым днем все будет намного легче... В общем, мы в стрессе к которому были готовы, но мы невероятно счастливы проживать каждую эту секунду в роли родителей нашего сыночка", - рассказала блоггер.

Отношения Добрынина и Квитковой

Блогер Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на проекте "Холостяк", где телеведущий был главным героем.

В финале шоу Никита вручил Даше обручальное кольцо, после чего пара больше не расставалась. Год назад они поженились.

13 июля этого года Даша Квиткова родила мальчика. Позже новоиспеченные родители выложили новые фотографии с новорожденным и обнародовали имя сына - назвали малыша Львом.

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Автор: Александр Топчий