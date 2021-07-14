Новоиспеченные родители выбрали необычное имя для сына.

Экс-"Холостяк" и телеведущий Никита Добрынин и его жена - блоггерша Даша Квиткова, которые 13 июля впервые стали родителями, обнародовали имя сына.

В Инстаграм новоиспеченные родители выложили новые фотографии с новорожденным и поделились, что назвали малыша Львом.

"Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш лучший сын", - написала Квиткова.

В свою очередь, Добрынин признался, что "космически радуется" их с Дашей сыну.

"Даша приумножила нашу любовь на х1000000. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап, роды. Космически радуюсь нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждый день. Особенно новая сила любви", - написал Добрынин.

Отношения Добрынина и Квитковой

Блогер Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на проекте "Холостяк", где телеведущий был главным героем.

В финале шоу Никита вручил Даше обручальное кольцо, после чего пара больше не расставалась. Год назад они поженились

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Автор: Иван Бойко