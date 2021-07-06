Сегодня во всем мире отмечается День поцелуев.

6 июля во всем мире отмечается прекрасный праздник - День поцелуев. В честь этого дня мы собрали самые страстные поцелуи украинских звезд.

Супруги и будущие родители Даша Квиткова и Никита Добрынин никогда не скрывают своих чувств. На своих страничках в социальных сетях они делятся теплом, любовью и, конечно, своими романтическими фото.

Еще одна пара, которая сложилась на романтическом реалити, Ксения Мишина и Александр Эллерт любят демонстрировать свои чувства. Пара неоднократно говорила, что в их отношениях тоже бывают ссоры, но любовь сильнее всего. Кроме того, недавно они сделали парные татуировки в виде сердечек.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк смело заявили о своей любви сразу после того, как шоумен развелся со своим первой супругой Еленой Войченко. Вокруг этой парочки было много скандалов, но это не помешало им узаконить свои отношения и жить счастливо.

Влад и Лилия Ямы в браке уже много лет. Они воспитывают сына Леона. Но, кажется, быт совсем не мешает им сохранять романтику в отношениях. И правильно, ведь это самое прекрасное чувство.

Melovin вчера совершил каминг-аут и признал себя бисексуалом. Так, во время выступления на Atlas Weekend он сначала страстно поцеловал девушку, а потом и парня.

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Автор: Диана Могилевич