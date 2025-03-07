Ведущий поделился, как преодолевает страх, находясь на передовой.

Известный украинский ведущий Дмитрий Комаров, который разводится со своей женой Александрой Кучеренко, рассказал о съемках нового сезона программы "Мир наизнанку". Как известно, новые выпуски проекта снимались в Украине. Знаменитость исследовал родину и показывал ее неизведанные места.

Конечно, не обошлось без эпизодов, для съемок которых телезвезде приходилось отправляться на фронт. В них Комаров показывал ситуацию на фронте и общался с украинскими защитниками. С риском для собственной жизни ведущий ехал в зону боевых действий, чтобы показать украинцам и всему миру, что творит Россия.

В интервью для сайта 1plus1 он отметил, что почувствовал особую опасность на передовой из-за оптоволоконных дронов врага. По его словам, если на тебя летит такой дрон, его невозможно заглушить, и тебя могут убить в любую минуту.

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"На фронте опасность особая. В первую очередь сейчас, когда кроме FPV-дронов, появились оптоволоконные дроны, которые невозможно заглушить РЭБом. Если такой оператор тебя увидел и нацелился, то он тебя убьет. И ты понимаешь, что это опасность, на которую нельзя повлиять", - поделился Дмитрий.

Комаров говорит, что еще со времен зарубежных его путешествий, поклонники часто интересуются, не страшно ли ему рисковать своей жизнью ради контента. Однако он объяснил, что, конечно, ему часто бывает страшно, но это ощущение исчезает, когда начинается какой-то процесс. Мол, когда ты уже находишься в эпицентре события, тебе уже не страшно. Так же было и на фронте. Оказавшись там, ведущий не думал о страхе, а только о том, как действовать в различных опасных ситуациях.

"Когда, например, я находился в Покровске, мы тоже снимали там программу, то понимал, что эта опасность постоянно рядом. И я осознавал, что я сейчас услышу звуки FPV-дрона. Но в этот момент нет страха, потому что ты уже в процессе. Ты уже там - берешь интервью, перемещаешься, идешь куда-то вместе с военными. Страх - это нормальная естественная реакция любого человека. Не нормально, если страха нет. Но когда то, чего ты боишься, уже начинается, то уже не страшно", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее супруга Дмитрия Комарова на фоне развода с ведущим показалась без обручального кольца. Александра Кучеренко опубликовала новый кадр в сети, на котором выглядела счастливой.

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