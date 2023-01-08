После этого он удалился из социальной сети.

На днях украинский актер Дмитрий Ступка, который с начала полномасштабного российского вторжения живет в США, опубликовал видео, как катался с девушкой по ночному городу.

В сети его буквально захейтили за то, что он развлекается с девушкой, пока оккупанты бомбят его родную страну. Он решил отреагировать на сложившуюся ситуацию.

"Это видео было снято вообще Бог знает когда… И уже пишут: "Ступка в Майами покатался на машине с какой-то незнакомкой", - написал Ступка на своей странице в Instagram.

Видео дня

Он добавил, что сейчас проводит время со своей дочерью от Полины Логуновой, с которой недавно развелся.

Интересно, что сейчас страница Ступки в Instagram недоступна. Скорее всего, он удалил аккаунт после скандала.

Скандал вокруг Дмитрия Ступки

После того, как он опубликовал "ночное" видео с девушкой за рулем кабриолета в сети начался "замес". Фолловеры назвали его свиньей и призвали ехать на фронт защищать Украину.

"Быстро домой на фронт, гн*да", - писали Ступке пользователи сети.

Он не сдержался и послал всех хейтеров.

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