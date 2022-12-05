В первые дни после полномасштабного вторжения он обращался к деятелям культуры РФ, чтобы те повлияли на своих поклонников и донесли правду о происходящем на территории Украины, но ответа так и не получил.

Актер театра и кино Остап Ступка рассказал, как изменилась его жизнь после 24 февраля. Так, народный артист Украины признался, что так и не получил ответа ни от кого из российских коллег на призывы говорить правду о зверствах в Украине. Вот что он сказал в интервью ЖВЛ:

"Как горохом об стену. Я ничего не ждал… Это же не началось 24 февраля. Это копилось годами. При каждой возможности вместо "доброе утро" они спрашивали: "Когда Крым отдадите?" И это вроде бы в шутку происходило, но ты понимал, что сидит это у них глубоко".

После того, как Остап Богданович осознал, что никакого ответа из России не будет, начал искать пути помощи украинским военным. Здесь помог основанный несколько лет назад благотворительный фонд Богдана Ступки.

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"Мы сделали выставку-аукцион. Конечно, хотели выручить немного больше, но уже как получилось. За деньги купили специальный аппарат в хирургическое отделение военного госпиталя", - признался Остап Ступка.

Также он признался, что думал и о смене профессии. Мысли об этом пришли тогда, когда потерял доходы из-за полномасштабного вторжения. Ступка признался - работы не боится. Мог бы пройти в бар разливать пиво, так как уже был подобный опыт во время жизни в США.

Напомним, ранее Остап Ступка рассказал, как помогал сыну Дмитрию пережить развод с Полиной Логуновой.

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