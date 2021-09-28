По словам Андре Тана, эта операция длилась 9 часов.

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что начал терять волосы в 23 года из-за высокого уровня тестостерона. Поэтому он решился на пересадку волос.

Об этом знаменитость рассказал в эфире программы "Звездный путь".

Читайте также"Голодал и спал на вокзале": Андре Тан раскрыл ужасающие подробности из прошлогоМужчина попробовал и азот для волос, потом прибег к мезотерапии. Но впоследствии решился на операцию в Стамбуле, там стоимость такой услуги стартует от 1,5 тыс. евро.

По словам Андре Тана, эта операция - не из приятных. "Во-первых, девять часов операция. Во-вторых, это очень больно, когда отходит наркоз. Я просто настолько отек... Я был похож на сильно пьющего мужчину", – поделился дизайнер.

Кто такой Андре Тан

Андре Тан - украинский модельер и дизайнер одежды.

2000 - создана торговая марка "Andre Tan".

С 2002 - участвует в Украинской Неделе моды.

2003 — открытие дизайн-студии в Киеве.

2006 — вместе с Roberto Cavalli создал наряды для участниц конкурса красоты Мисс Европа 2006.

2008 - вел телепередачу "ProFashion".

2011 — показ коллекции "Джунгли в офисе весна-лето 2012", их представили Пэрис Хилтон и Снежана Онопко.

2016 — создает коллекцию для украинской сборной для участия в Олимпийских играх.

2017 - стал одним из судей шоу "Модель XL".

2017 — поддержал гуманистическую инициативу UAnimals и обязался не использовать натуральный мех в следующих коллекциях.

В ноябре 2019 года стал президентом Ukrainian Fashion Council.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко