Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что начал терять волосы в 23 года из-за высокого уровня тестостерона. Поэтому он решился на пересадку волос.
Об этом знаменитость рассказал в эфире программы "Звездный путь".
Читайте также"Голодал и спал на вокзале": Андре Тан раскрыл ужасающие подробности из прошлогоМужчина попробовал и азот для волос, потом прибег к мезотерапии. Но впоследствии решился на операцию в Стамбуле, там стоимость такой услуги стартует от 1,5 тыс. евро.
По словам Андре Тана, эта операция - не из приятных. "Во-первых, девять часов операция. Во-вторых, это очень больно, когда отходит наркоз. Я просто настолько отек... Я был похож на сильно пьющего мужчину", – поделился дизайнер.
Кто такой Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер и дизайнер одежды.
- 2000 - создана торговая марка "Andre Tan".
- С 2002 - участвует в Украинской Неделе моды.
- 2003 — открытие дизайн-студии в Киеве.
- 2006 — вместе с Roberto Cavalli создал наряды для участниц конкурса красоты Мисс Европа 2006.
- 2008 - вел телепередачу "ProFashion".
- 2011 — показ коллекции "Джунгли в офисе весна-лето 2012", их представили Пэрис Хилтон и Снежана Онопко.
- 2016 — создает коллекцию для украинской сборной для участия в Олимпийских играх.
- 2017 - стал одним из судей шоу "Модель XL".
- 2017 — поддержал гуманистическую инициативу UAnimals и обязался не использовать натуральный мех в следующих коллекциях.
- В ноябре 2019 года стал президентом Ukrainian Fashion Council.