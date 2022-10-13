Семья артиста находится за границей, а сам он приехал в Украину.

Украинский артист Дима Монатик, который сейчас выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины, рассказал, что ему сложно дается длительная разлука с женой и детьми.

По его словам, до войны они расставались максимум на неделю, но в этот раз ему кажется, что прошла уже вечность.

Монатик добавил, что они с женой постоянно на связи. Также артист рассказал, что они с Ириной не скрывают от детей то, что в Украине идет полномасштабная война. В интервью Маше Ефросининой он признался, что сыновья задают ему сложные вопросы, но он старается отвечать им.

"Они четко понимают. Они готовы к новым разлукам. Сейчас, даже когда мы видимся. Они так: "Когда мы увидимся? Через месяца два?". Такие трудные вопросы всегда. Они знают, что такое война. Они знают, что Россия разрушает наши города, убивает наших людей, убивает наших детей. И всякий раз, когда мы не вместе, это сложно, мы объясняем, что вы должны понять, что нам еще очень сильно повезло, потому что у многих людей в принципе не стало либо детей, либо родителей. А мы живы сегодня", - сказал Монатик со слезами на глазах.

Напомним, ранее Дима Монатик рассказал, пострадал ли от обстрелов его дом на Киевщине.

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