Маленькая украинка вошла в топ-5 лучших исполнителей конкурса в этом году.

В воскресенье, 26 ноября, в Ницце во Франции состоялось финал детского песенного конкурса "Евровидение 2023". Победительницей стала юная француженка Зои Клозюр, а девятилетняя украинка Анастасия Димид оказалась на пятом месте.

Украинская исполнительница выступила с песней "Квітка", которую написала известная певица Светлана Тарабарова. В песне рассказывается о материнской любви к ребенку.

Юная украинка поразила не только своим сильным голосом, но и зажигательным номером. Номер был стилизован под культовое аниме о девочке-воине "Сейлор Мун".

Для Димид выбрали яркое и стильное платье в розовом и зеленом цветах, напоминающее костюм главной героини многосерийного мультика. Отмечается, что цветок в руках девятилетней Насти символизирует победу добра над злом, а также суперсилу украинских детей.

Маленькая украинка из села Гошев Ивано-Франковской области за свой номер получила 128 баллов и заняла пятое место.

Победительницей конкурса второй год стала представительница Франции Зои Клозюр, которая выступала с песней "Cœur". За свой номер девочка получила 228 баллов.

На втором оказалась Сандра Валеро из Испании, а на третьем - группа Yan Girls из Армении.

Детское Евровидение-2023 - главные новости

Детский песенный конкурс "Евровидение-2023" проходил во Франции. Заявки на участие в отборе на конкурс принимались в Украине с 17 июня по 9 июля. В этом году подали 143 заявки для участия в отборе, что фактически втрое больше, чем в прошлом году.

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