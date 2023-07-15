Отмечается, что это делается для безопасности детей и взрослых.

Прямой эфир финала национального отбора на детское Евровидение-2023, который состоится в октябре, будет проходить на локации в формате бункера. Об этом Оксана Скибинская, глава делегации Украины на песенном конкурсе, рассказала в эфире телемарафона.

Она отметила, что сейчас должно состояться несколько этапов отбора: первый – прослушивание, а следующий - непосредственный прямой эфир финала. По ее словам, этап прослушивания не будет проходить в режиме прямого эфира, поэтому это упрощает условия, ведь во время воздушной тревоги все могут спуститься в укрытие. Скибинская отметила, что во время прямого эфира финала все сложнее. При этом она рассказала, что сейчас есть два потенциальных варианта для проведения мероприятия.

"Мы думаем о локации, которая будет безопасной - в формате бункера. Для того, чтобы дети, взрослые, жюри были в защищенных условиях. Сейчас метро уже не доступно для таких целей, но есть локации в формате бункера", - сказала она.

Видео дня

Скибинская рассказала, что в этом году было подано 143 заявки для участия в отборе, что фактически втрое больше, чем было получено в прошлом году. Это могло произойти, в частности, из-за изменения формата конкурса.

"Этому поспособствовала и смена формата, потому что дети могли подавать как авторские песни, так и каверы. Очень популярными в этом году были именно франкоязычные песни. Возможно это связано с тем, что детское Евровидение будет проходить в этом году во Франции... Есть много и англоязычного материала, и песен на итальянском языке", - сказала она.

При этом Скибинская добавила, что среди участников есть дети, родители которых сейчас служат в ВСУ. Также есть участники, которые вынуждены были эвакуироваться с оккупированных и приближенных к ним территорий. Кроме этого было много заявок было от детей, которые выехали за пределы Украины из-за войны.

Детское Евровидение-2023

Как сообщал УНИАН, детский песенный конкурс Евровидение-2023 пройдет во Франции. Финал конкурса состоится 26 ноября во Дворце Никайя в Ницце (Франция).

Заявки на участие в отборе на детское Евровидение-2023 принимались в Украине с 17 июня по 9 июля включительно. Нацотбор должен был начаться раньше, но из-за хакерской атаки на сайты Общественного вещания, даты были смещены во времени, запуск отложили. Музыкальным продюсером отбора стала певица и автор песен Светлана Тарабарова.

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