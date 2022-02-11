Артистка рассказала, что ни разу не провела этот день на свидании.

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаєва) поделилась с фанатами воспоминаниями о праздновании Дня святого Валентина. Блогер призналась, что опасается встречать этот праздник.

Об этом Яна написала на своей странице в Instagram.

"Люблю этот день, потому что столько счастливых влюбленных вокруг, но в жизни ни разу не провела его на свидании", - призналась певица.

Она рассказала, что даже выходила из отношений когда-то специально к этому празднику.

"Маленькой Яне ни один одноклассник не подарил валентинку. Детские травмы могут иметь такую власть", - с грустью констатировала певица.

Напомним, ранее Jerry Heil устроила свадебную церемонию, на которой женилась сама на себе.

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