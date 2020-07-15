ДТП с Ефремовым: стало известно, сколько денег требуют родственники погибшего

Ефремов перестал выходить на связь с родственниками погибшего, когда якобы понял, что они наживаются на трагедии.

Адвокат российского актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП, Эльман Пашаев сообщил, что родственники погибшего Сергея Захарова хотят взыскать со звезды 40 миллионов рублей, что составляет более 15 миллионов гривень.

Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

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По словам адвоката, в лучшем случае будет родственникам жертвы выплатят компенсацию морального вреда – примерно один миллион рублей, что составляет почти 400 тысяч гривень. Пашаев отметил, что если родственники Захарова были сговорчивее, то получили бы гораздо больше.

Ефремов перестал выходить на связь с родственниками погибшего, когда якобы понял, что они наживаются на трагедии и ходят на ток-шоу. За каждый эфир, по мнению адвоката, им перепадает по 350 000 рублей. К родственникам присоединилась и жена Захарова, с которой он 22 года не проживал.

"Да, Ефремов готов был компенсировать моральный ущерб, но не такими суммами", – отметил Пашаев.

Напомним, что ранее близкие покойного отказывались от денег Ефремова.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат заявил, что Ефремов признает тот факт, что "авария произошла с его машиной", однако отказался от признания вины в ДТП, в результате которого погиб человек.

Напомним, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер. Ефремову грозит 12 лет колонии.

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