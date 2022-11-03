Они расстались из-за разных политических взглядов.

Украинская телеведущая Даша Малахова впервые рассказала, почему развелась со своим вторым мужем, венгерским продюсером Чабой Бакошем.

В интервью Rostyslove Production она рассказала, что у них были разные политические взгляды. Еще в 2014 году она пошла на Майдан, а ее супруг не захотел поддержать Революцию Достоинства.

Тогда Малахова поняла, что им не по пути и решила расстаться с ним, несмотря на двоих детей. Вот, что она говорит по этому поводу:

"Я рассталась со своим вторым мужем именно тогда, когда в 2014 году я пошла на Майдан, а он работал на "Интере" и не хотел со мной идти. Я сказала, что он "ватный", и рассталась с ним. Вот так, если честно. Для меня это было настолько важно, потому что я подумала, что именно в этих ценностях и есть отношения".

Стоит отметить, что ранее Малахова не называла причину развода. Она лишь говорила, что ей некомфортно в этих отношениях.

Даша Малахова: личная жизнь

Со своим первым мужем Даша познакомилась в Великобритании . Он англичанин. Вместе с ним артистка основала ресторанчик "Martin's Kitchen", который размещался в Уэльсе . Однако в 2004 году ведущая была вынуждена вернуться в Киев из-за болезни матери.

В Киеве она познакомилась с Чабой. Между ними вспыхнули чувства, но Даша приняла решение вернуться к мужу. После того, как она приехала к нему, поняла, что не может без Чабы, поэтому опять решилась на переезд. В браке с продюсером у нее родилось двое сыновей. Позже они развелись.

В 2017 году Даша вышла замуж за фитнес-тренера Сергея Сулима. Она говорила, что планирует усыновить ребенка.

Напомним, ранее известная блогерша раскрыла тайну ANNA ASTI.

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