9 июня блогерша отметила свое 25-летие.

Украинская блогерша-миллионник Даша Квиткова сегодня отмечала свое 25-летие. Еще ночью девушку поздравили ее близкие люди, в том числе младшая сестра Надя, с которой они очень близки.

Так, Надя решила пошутить над своей звездной сестрой и измазала ее тортом, когда та выходила из комнаты. Позже Даша рассказала, что Надя занимается гимнастикой, поэтому у нее много силы в руках.

"Ты меня хотела поздравить или ударить?" - с юмором поинтересовалась Квиткова.

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Затем Даша загадала желание, задула свечи и попробовала торт.

Отмечала свой день рождения Даша в кругу подруг, среди которых была и Леся Никитюк. Девушки посетили центр с бассейном.

Кроме того, в честь дня рождения Квиткова устроила фотосессию. Она позировала на сцене в блестящем мини-платье с корсетным верхом. Волосы она собрала в пучок, а на лицо нанесла яркий макияж. Из аксессуаров Даша выбрала кольца, браслеты и массивные серьги.

Напомним, ранее Квиткова в купальнике пожаловалась, что набрала лишний вес.

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