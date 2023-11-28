Девушка заинтриговала своих поклонников.

Блогерша-миллионница Даша Квиткова заинтриговала поклонников новым видео, на котором она сидит в кафе с чашкой кофе и мило улыбается своему собеседнику, которого в кадре не видно.

Девушка не стала много говорить, а лишь уточнила, что по глазам все видно. И добавила, что сейчас она не может многого рассказать, но поклонники обязательно почувствуют ее вайб.

Этот ролик Квиткова сопроводила песней популярного певца Cheev - "Печаль". Несмотря на грустное название трека, в нем есть строчки о состоянии, когда ты находишься рядом с любимым человеком.

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"Ми удвох і цього нам достатньо. Любити, як востаннє. Адже я з тобою, бо я з тобою", - говорится в треке.

Кроме того, Квиткова последнее время часто публикует фотографии с роскошными букетами. Однако кто их дарит - неизвестно.

Стоит отметить, что ранее Квитковой приписывали роман с Михаилом Заливако. Его неоднократно видели в компании блогерши. Однако ни Даша, ни Михаил свои отношения не комментируют.

Напомним, Квиткова была замужем за Никитой Добрыниным. Недавно стало известно о том, что пара развелась. При этом они остались в хороших родительских отношениях ради сына Льва.

Известно, что у Добрынина уже есть новая девушка. Поклонники подозревают, что это модель Чара Хорив. К слову, Квиткова уже отреагировала на новый роман бывшего мужа.

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