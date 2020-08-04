Даше Астафьевой - 35: самые горячие фото звезды Playboy

Певица отмечает 35 лет.

Украинская певица Даша Астафьева сегодня, 4 августа, отмечает свое 35-летие. Девушка не только талантливая певица, но и модель.

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Даша начала свою карьеру с песенного шоу "Фабрика звезд", но увы не заняла призовое место. При этом она стала солисткой группы Nikita. Именно тогда к ней пришла популярность.

Затем девушка снялась в фотосессии для глянцевого журнала Playboy, а еще через два года встретилась с основателем глянца и подписала контракт с изданием в США. Сейчас Даша снимается не только в фотосессиях, но и в фильмах. Недавно она стала актрисой ленты "Свингеры", в которой также снималась певица Оля Полякова.

Даша очень женственная, поэтому все за что бы она не взялась, делает это с присущей ей сексуальностью. Давайте вместе посмотрим самые гоячие ее снимки.

Как сообщал УНИАН, Астафьева назвала главный симптом влюбленности.

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