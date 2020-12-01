Даша показала фигуру / instagram.com/da_astafieva
Украинская певица и модель Даша Астафьева порадовала поклонников в Instagram летней фотографией.
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На снимке она позирует в раздельном голубом купальнике на фоне дерева. Мало того, что Даша подобрала модное бикини с завышенными трусиками, так она еще и показала идеальную фигуру.
Волосы звезда собрала в высокий пучок. При этом на лице у нее не было макияжа.
"Такая естественная, красивая", "Сочнее груши", "Все идеально", - написали фанаты.
Даша показала фигуру / instagram.com/da_astafieva
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