Модель часто радует поклонников пикантными снимками.

Украинская певица и модель Даша Астафьева порадовала поклонников в Instagram летней фотографией.

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На снимке она позирует в раздельном голубом купальнике на фоне дерева. Мало того, что Даша подобрала модное бикини с завышенными трусиками, так она еще и показала идеальную фигуру.

Волосы звезда собрала в высокий пучок. При этом на лице у нее не было макияжа.

"Такая естественная, красивая", "Сочнее груши", "Все идеально", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич