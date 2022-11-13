Артист не смог сдержать эмоций от увиденного.

Украинский артист Владимир Дантес приехал в родной Харьков. Он побывал у разрушенного оккупантами спортивного комплекса "Политех", прогулялся родными улочками и вспомнил свои школьные годы.

Все эти воспоминания нахлынули на Дантеса, в результате чего он не смог сдержать эмоций.

"Невозможно передать то, что творится внутри. Грусть, счастье, ненависть, радость. Все смешалось. Спасибо, Харьков, что ты такой крепкий. Спасибо всем харьковчанам", - написал Дантес в инста-сториз.

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Также он показал в "историях" свой дом, который, к счастью, уцелел во время беспрерывных бомбежек города.

"Для меня сегодня нереально счастливый день. Во-первых, Херсон вернулся домой. И я вернулся домой. Я в Харькове. Слава Украине! Слава ВСУ!" - добавил артист.

Напомним, ранее Владимир Дантес посетил Ирпень. Исполнитель впервые побывал там после того, как российские оккупанты его разрушили. В своем Instagram-блоге ему с трудом удавалось сдерживать эмоции.

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