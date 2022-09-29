Артист впервые посетил город после того, как его разрушили оккупанты.

Украинский музыкант и стендап-комик Владимир Дантес посетил город Ирпень. Исполнитель впервые побывал там после того, как российские оккупанты его разрушили. В своем Instagram-блоге ему с трудом удавалось сдерживать эмоции.

Экс-муж Нади Дорофеевой рассказал, что выдержать это очень сложно. Больнее всего смотреть на детские игрушки, которые валяются вблизи руин.

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"Я впервые посетил Ирпень. Все можно выдержать эмоционально, кроме детских игрушек, которые ты здесь видишь. Если вы приезжаете в Ирпень, обязательно сканируйте QR коды и помогайте. Я реально не знаю, как это... Знаете, как это можно пережить вообще. Все будет Украина!" - сказал Дантес.

Он добавил, что фотографии и видео не передают того ужаса, который ощущаешь находясь там.

Деятельность Владимира Дантеса во время войны

Комик не пошел служить в ВСУ, как многие его коллеги. Он держал и держит оборону на информационном фронте, а также ездит по миру с благотворительными концертами.

Также практически сразу после полномасштабного вторжения РФ он отдал свой электрокар волонтерам.

Напомним, Дантес заявил о проблемах со здоровьем, которые мешают идти служить.

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