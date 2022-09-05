Кажется, Дантес и Кацурина таки встречаются.

На днях украинский ресторатор Даша Кацурина рассказала, что певец и комик Владимир Дантес был рядом с ней в самый сложный период ее жизни, после развода с Михаилом Кацуриным, который сейчас состоит в отношениях с Надей Дорофеевой.

Позже Кацурина в своих соцсетях показала видео с детьми от Михаила и написала: "Вова, люблю тебя и уже скучаю".

Дантес сразу же отреагировал на такое милое послание. В инста-сториз он опубликовал фотографию с Дашей, где она позирует с сине-желтым флагом. Это фото он сопроводил лаконичной, но романтичной подписью: "Люблю".

Видео дня

Отметим, поклонники давно подозревали, что у Кацуриной и Дантеса роман. Особенно после того, как стало известно о романе Дорофеевой и Кацурина. Вероятно, экс-друзья просто обменялись партнерами.

Напомним, ранее Даша Кацурина после развода публично сняла трусы.

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