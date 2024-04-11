Связывали ли их романтические отношения или нет? Раскрыта правда.

Дан Балан и Тина Кароль несколько сезонов были наставниками в проекте "Голос країни". Во время эфиров они вели себя неоднозначно, намекая на то, что между ними не только рабочие отношения, но и романтические.

Однако сейчас артист признался, действительно ли у него был роман с Тиной Кароль. Молдавский исполнитель четко сказал, что между ними ничего не было, кроме совместной работы.

Кроме того, он обратился к фан-клубу DanTina, создатели которого до сих пор разгоняют информацию об их близких отношениях.

"Я хочу обратиться к группе DanTina, которая терроризирует мою семью, друзей и близкое окружение: это низко! Как я вам говорил несколько лет назад: нас с Тиной не связывают близкие отношения. Мы не общались уже два года. Нет смысла в существовании вашей группы. Вы живете в иллюзиях, а ваши действия, нацеленные на то, чтобы вредить другим, делает ваше сообщество опасным для общества", - высказался Дан Балан.

Стоит отметить, что сама Тина Кароль никак не комментирует слухи о романе с Дан Баланом.

Напомним, ранее появились новые детали первого концерта Тины Кароль после смерти мужа.

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