Мужчина обратился к украинским поклонникам.

Молдавский певец Дан Балан, который до полномасштабной войны некоторое время жил и выступал в Украине, неожиданно заговорил на украинском языке.

В своем Instagram артист отметил, что сейчас приехал из-за границы в Одессу. Именно там совсем скоро состоится его концерт. Поэтому Дан решил пригласить всех украинских поклонников на свое выступление и обратился на государственном языке.

"Привет, Одесса! Я уже в Украине и с нетерпением жду встречи с вами в эту пятницу", - сказал Дан.

Как долго мужчина учит украинский язык - пока неизвестно.

Что известно о позиции Дана Балана относительно войны в Украине

В первые дни полномасштабного вторжения он опубликовал сообщение с сине-желтым флагом в поддержку Украины. По слухам, 24 февраля 2022 года Дан был в Киеве, а затем уехал в Молдову. Позже появилась информация, что Балан уехал в Турцию, где занимается написанием новых песен.

В 2023 году он выпустил клип на песню "Love Maria", который снимался до войны в Киеве с украинскими школьниками.

А в конце июня этого года Дан неожиданно приехал в Украину и показал, как проводит время в Буковеле.

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин неожиданно заговорил на украинском языке.

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