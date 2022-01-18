Сабрина Саброк сожалеет о том, что сделала.

Американская модель Сабрина Саброк с юношества мечтала быть похожей на куклу. В более зрелом возрасте она решилась на несколько пластических операций, но не смогла остановиться и продолжила менять свою внешность.

Об этом сообщает Daily Star.

Так, 45-летняя модель сделала себе 53 пластические операции, среди которых маммопластика, подтяжка лица, а также она неоднократно прибегала к услугам косметологов, чтобы увеличить губы и вколоть ботокс.

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"Я не могу улыбаться. Я чувствую себя идиоткой. Я делала инъекции каждую неделю, и врачи сказали, что у меня осложнения. Я заработала паралич правой стороны лица", - сказала модель.

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