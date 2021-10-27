Новый лук Лорак пользователи оценили положительно.

Певица украинского происхождения, которая живет и работает в России, Ани Лорак порадовала фанатов фото с новых студийных съемок.

Кадры со съемок появились на странице певицы в Instagram.

Лорак снялась в черном лаконичном наряде. В сексуальном корсете и коротких шортиках певица выгодно подчеркнуло подтянутую фигуру и стройные ноги.

Образ звезды российской сцены стилисты дополнили классическим темным жакетом, широким поясом и высокими каблуками. А волосы уложили мелкими волнистыми прядями.

Ани Лорак таким образом анонсировала свой тур по городам РФ с новым альбомом.

"Мой новый альбом – о сильной и одновременно слабой, побеждающей и побежденной. Ведь сила любви дарит нашей душе краски, которые позволяют по-настоящему ощутить жизнь. Ведь любить – значит жить", - объяснила Лорак идею альбома.

Новый лук Лорак пользователи оценили положительно, не прошла вниманием даже украинская звезда спортивной гимнастики Лилия Подкопаева.

Ты самый красивый и хрупкий цветок на несгибаемом стальном стебле. Увидел название альбома и понял – в точку! Очень ждем релиз

Второе фото намного лучше

Ждем новые песни, скорее бы услышать. Чувствую, будет в самое сердечко

Шикарно выглядите, Каролина!

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Автор: Виолетта Орлова