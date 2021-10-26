Певица также поблагодарила за отзывы на ее новую песню "Он".

Опальная певица Ани Лорак опубликовала в своем инста-блоге ролик, на котором предстала в стильном образе.

Звезда надела черные спортивные лосины, топ с длинным рукавом, кроссовки и зеленую жилетку, которая стала ярким акцентом в ее образе. Дополнила она такой "лук" темными солнцезащитными очками.

Поклонники пришли в восторг от ее внешнего вида и отметили, что Лорак всегда выглядит очень стильно и изящно.

Кроме того, звезда выразила благодарность поклонникам за их положительные отзывы на ее песню "Он", которая войдет в новый альбом "Я жива".

""Мне так страшно тебя предать, его именем вдруг назвать" - прям до самого сердца", "Он – преступленье мое, все отдам за него… За него каждый вздох, он был больше, чем Бог", "А клип будет? Очень хотелось бы увидеть интересную историю на эту песню", "Песня до дрожи, глубокая, красивая, чувственная", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Ани Лорак заинтриговала поклонников романтическим постом.

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Автор: Диана Могилевич