Артистка, которая ранее молчала о войне на территории родной страны, а теперь публично радуется тому, что живет в России, попала в неприятную ситуацию.

Певица Яна Соломко, которая ранее выступала и снималась в Украине, а теперь радостно живет на территории страны-агрессора, попала в курьезную ситуацию. Она выложила фотографию, сделанную, вероятно, в Москве.

Снимок стал причиной гневных комментариев со стороны фолловеров - пользователи, преимущественно из Украины, "набросились" на Яну с обвинениями в том, что она предала родину и сейчас радуется убийствам мирных граждан.

Та попыталась ответить, но получила еще больше критики в свой адрес.

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"Шл*ха р*сск*я", - написал один из пользователей. На это Соломко ответила: "Если вы позволяете себе такое писать, то хотя бы ребенка уберите с аватарки! Стыдно!" Юзер отреагировал: "Стыдно должно быть тебе, шк*ра пр*д*жная".

Если проанализировать страницу Яны Соломко в Instagram, практически под каждым ее постом есть оскорбления, возмущения и критика того, что певица поддержала кровавый кремлевский режим и переехала жить в Россию.

Кто такая Яна Соломко

Певица, которая родилась в Украине, где и начинала свою карьеру. Она пела как сольно, так и в составе коллектива Real O. Также Соломко принимала участие в украинской версии шоу "Холостяк", где боролась за сердце Макса Чмерковского, но победить ей не удалось.

В последнее время Яна живет в России, где выступает под псевдонимом Соянна. Предательница заявляла, что ей "очень приятно быть тут [в РФ]".

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