Лузан добавил, что Потап разочаровал его.

Украинский продюсер Андрей Лузан рассказал, что его коллега Алексей Потапенко во время полномасштабного российского вторжения отдыхал за границей.

Ранее Потап говорил о том, что выехал в Испанию еще до начала большой войны, а после ездил по миру и выступал на благотворительных концертах. Однако Лузан уверен, что артист просто отдыхал в Барселоне.

Также он ответил на вопрос Славы Демина, что сказал бы Потапу, если бы встретился с ним.

"Как Барса? Как отдохнул? Я знаю много инсайдов по поводу того, что происходило в MОZGI и как они там передвигались. И то, что он говорил в интервью, я такой: "Ну, ё-моё, ну, Леша, ну, что ты такое говоришь. Это же чепуха какая-то", - сказал продюсер в интервью.

Он добавил, что все известные украинские мужчины, которые выехали за границу подальше от войны, разочаровали его. Он вспомнил и Олега Винника, чье слово ранее было достаточно весомым для людей.

Напомним, ранее Потап рассказал, чем занимается во время войны в Украине. Оказалось, что музыкант создал онлайн-платформу Helpua.io, к которой приобщил известных людей. Цель платформы - собрать средства для помощи пострадавшим от войны.

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