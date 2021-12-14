Во время выступления малыш с необычным именем X Æ A-12 сидел у звездного отца на коленях.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пришел с маленьким сыном X Æ A-12 на торжественную церемонию журнала Time в Нью-Йорке. Издание назвало Маска человеком 2021 года.

Видео Маска с малышом на церемонии опубликовали в YouTube.

Во время выступления X Æ A-12 сидел у отца на коленях.

Зрители умилялись сыном Маска и аплодировали.

Читайте такжеМама Илона Маска рассказала, как проводит время с детьми и внуками: "смотрим в телефоны и читаем контракты"Напомним, журнал Time назвал человеком года американского миллиардера, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска.

"Это человек, который стремится спасти нашу планету и раздобыть для людей новую. Клоун, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, грубиян; безумный гибрид Томаса Эдисона, Финеаса Тейлора Барнума, Эндрю Карнеги и Доктора Манхэттена из "Хранителей", задумчивый, богоподобный человек, который изобретает электромобили и переезжает на Марс", – так Time описал Илона Маска.

X Æ A-12 – это сын Илона Маска и канадской певицы Grimes.

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Автор: Катерина Шварц