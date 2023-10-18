NPC-стримы оказались очень популярными.

Блогерша из Украины Ариша Линр пошла по стопам американских тиктокеров и решила запустить новый тренд в сети. Несмотря на то, что многие пользователи сети убеждены в том, что это деградация, этот тренд все же набирает обороты и популярность.

В конце лета 2023 года в Тиктоке стали сверхпопулярными NPC-стримы - трансляции в прямом эфире, в которых блогеры реагируют на подарки. Первым таким стримером считается японская тиктокерша Natuecoco, но именно после того, как другие блогеры-первопроходцы, Pinkydoll и Cherry Crush, задали тренд, эти стримы начали распространяться и в других странах. Сам термин "NPC" пришел из видеоигр и расшифровывается как non-playable character, то есть "неигровой персонаж", попросту - бот, чьи действия строго прописаны скриптами, за рамки которых они не могут выйти.

Суть NPC-стримов заключается в том, что блогер реагирует на подарки, которые ей присылают поклонники во время прямых эфиров. Например, Arisha Linr дарят в TikTok виртуальный шоколад, а она говорит: "Ам, дупця росте".

Ей присылают "огонь", а она отвечает: "Ммм, вогник, жарко-жарко". Ее реакция на мороженое вообще бесценна: "Брррр, холодно". В перерывах между подарками девушка постоянно произносит "ґґґґґґ".

Ради того, чтобы услышать эти фразы в исполнении Ариши юзеры готовы платить деньги. Да-да, подарки в TikTok отправляются не бесплатно. Пользователи сети покупают их и отправляют блогеру, а он уже может обменять эти виртуальные подарки на монеты, которые потом конвертируются в настоящие деньги. Однако стоит отметить, что половину дохода себе забирает социальная сеть, а сами подарки, которые NPC-стримеры "озвучивают" под заказ аудитории, стоят буквально копейки: для того, чтобы заработать один доллар, блогер должен от 50 до 100 раз произнести одну и ту же фразу, а если она сопровождается какими-то движениями, ему придется в кадре еще и изрядно попотеть. Конечно, в соцсети предусмотрены и дорогие подарки, однако большинство аудитории покупает самые дешевые. NPC-cтример же обязан озвучить или отыграть каждый гифт вне зависимости от его цены.

Каким бы странным ни был этот тренд, людей он забавляет. Более того, в сети уже появились реакции на него. Например, военные опубликовали видео с оружием в руках и сказали: "Ооо, вогник, жарко-жарко. Пусть от этого "вогника" у россиян начинается "ґґґґґґ"".

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