Как оказалось, украинцы активно слушали, в частности, Моргенштерна.

В сентябре 2023 года украинцы больше всего слушали Макса Барских и каверы на хиты Тины Кароль. Но не обошлось и без русской музыки. УНИАН проанализировал текущие рейтинги YouTube, а кто попал в пятерку - читайте ниже.

5 место - Макс Барских "Нове життя"

Певец выпустил новый альбом "Зорепад", в который вошли новые его треки и переведенные версии хитов. Песня "Нове життя" - одна из них. Трек понравился украинцам, они пишут, что он захватил их не только ритмичной мелодией, но и текстом, в котором артист раскрыл свою душу.

4 место - SHUMEI "Вище хмар"

Украинский певец перевел легендарную песню Тины Кароль. Сама певица оценила кавер. Она позволила молодым артистам переводить свои хиты и говорила, что отдаст права тем, кто сделает лучшую украиноязычную версию ее песен.

3 место - MORGENSHTERN "Черный русский"

Российский артист , который не стал публично осуждать войну, выпустил песню в жанре шансон. Он поет о "русском мальчике", заработавшем "капитальчик". И почему-то с этим треком Моргенштерн вырвался в тренды.

2 место - OKS "Ніченька"

Молодой артист перевел хит Тины Кароль и быстро ворвался в тренды. Он дал треку новую жизнь, новая версия песни и мужской голос покорили сердца украинцев. Такими темпами кавер может очень скоро собрать первый миллион просмотров на YouTube.

1 место - Макс Барских "Зорепад"

Артист "разорвал" тренды новым хитом. Барских признавался, что ради своего первого украиноязычного альбома он отложил работу над англоязычной пластинкой, ведь чувствовал, что должен дать фанам новые песни. Судя по всему, решение было правильным, ведь его "Зорепад" стал самой популярной песней на YouTube.

Напомним, ранее стало известно, что хит Тины Кароль "Полюс притяжения" перевели на украинский.

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