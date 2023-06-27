Она сразу же поехала на рентген.

Украинская певица Оля Цибульская упала с лестницы на высоких каблуках и получила травму ноги. К счастью, подружка знаменитости оперативно нашла ей врача.

Так, Цибульская поехала в больницу, где ей сделали рентген. После этого артистка поделилась радостной новостью - падение обошлось без переломов и трещин.

Однако врач диагностировал у нее растяжение связок, поэтому было принято решение наложить бандаж.

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"Я просто упала. Упала с лестницы на своих огромных высоких каблуках. Было очень больно. Слава Богу, у меня есть друзья. Мы по дороге позвонили моей подруге. Она нашла мне срочно врача Сергея, который выехал в свой выходной и сделал мне рентген. Растяжение связок – это больно. Я никогда не знала этого", - рассказала Цибульская в инста-сториз.

Падения знаменитостей

Недавно на одном из концертов в оркестровую яму упала Jerry Heil. Девушке вызвали "скорую помощь", так как в результате падения она травмировалась. Известно, что у артистки были перелом ребра, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Также во время концерта со сцены рухнула Злата Огневич. К счастью, певица не сильно ударилась.

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