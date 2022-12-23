Певица сейчас находится в больнице.

Украинская певица Jerry Heil на днях дала сольный концерт в Тернополе, во время которого оступилась и упала в оркестровую яму. В результате падения знаменитость получила травму. Ей вызвали "скорую", а уже в больницн врачи диагностировали у нее перелом ребра.

Так, после этого инцидента певица вышла на связь с поклонниками. В своем Telegram-канале она опубликовала лаконичный пост: "Почему нет эмоджи сломанного ребра?"

Также Jerry Heil показала кадры из больницы и отметила, что от боли даже потеряла сознание. По ее словам, такое с ней впервые - ранее она никогда не теряла сознание.

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Она добавила, что ей до сих пор очень больно, вплоть до того, что она даже не может смеяться.

Напомним, из-за полученной травмы Jerry Heil отменила предстоящий концерт в Ивано-Франковске. Какое-то время она еще побудет под наблюдением врачей в одной из местных клиник.

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