Оказалось, начальник ГУР женат уже второй раз.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выдал секрет о своем браке. Он рассказал, что Марианна - его вторая жена.

В интервью Наталии Мосейчук Буданов рассказывал о начале своей карьеры. Он пришел в ГУР в 2007 году, начинал в звании лейтенанта. Во время беседы журналистка спросила, что было у Буданова в те годы, а потом попросила рассказать, когда он женился.

Вождь ГУР признался, что впервые вступил в брак в 2009 году. Эта информация удивила Мосейчук, ведь ранее он не рассказывал о своей личной жизни и отношениях с женщинами в прошлом.

Потом Буданов развелся. Когда именно это случилось - начальник ГУР не сказал. А после этого он женился во второй раз. Его избранницей стала женщина по имени Марианна.

"Видите, есть какие-то секреты... Кстати, несколько дней назад, 10 лет было. У нас первый юбилей", - признался начальник ГУР.

Жена Буданова - кто она

Начальник ГУР живет в браке с загадочной брюнеткой. У Марианны Будановой нет публичных аккаунтов в соцсетях и она не общается с журналистами. Впрочем, известно, что в прошлом она баллотировалась в депутаты.

Раньше Буданов признался, что жена кое-что ему запрещает. Он отметил, что "слушается" возлюбленную.

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