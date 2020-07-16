Виталия Козловского раскритиковали за видео с полуголой Бритни Спирс

Певица станцевала под песню Виталия Козловского "Фото на пам’ять".

Украинский певец Виталий Козловский опубликовал в Instagram видео, на котором другая артистка Бритни Спирс танцует якобы под его песню "Фото на пам’ять". На самом деле Бритни танцевала под другой трек, а Виталий просто наложил сверху свою песню.

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"Что за безумная хореография. А музыка супер", "Она в форме получше - это бы выглядело куда более сексуально. И я не знаю, что тут смешного. Да, после клипов это выглядит так себе. Но я рад смотреть, когда естественные без загонов люди самовыражаются как хотят. Это жизнь. И люди, способные расслабиться - самые счастливые", "Нашему Виталику Козловскому так смешно. А ты сначала поднимись до её масштабного уровня!!! Она знаменитость мирового масштаба!!! Я извиняюсь, а вы кто??? Бритни в топ 10 самых богатых певиц!!! Так что завидуйте молча", "Интересно бы посмотреть на девушек, которые с нее насмехаются - как они будут в ее возрасте выглядеть! Да многие в свои 15-20 лет выглядят хуже, чем она сейчас! Я уже молчу о том, что Бритни легендарная певица", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, Виталий Козловский понежился с моделью на лодке.

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