Певец Виталий Козловский понежился с моделью на лодке

Артист поплавал на лодке в компании девушки.

Украинский певец Виталий Козловский опубликовал в Instagram-истории видео, где он с моделью Мариной Ареховой плавает на лодке. Стоит отметить, что девушка нежно облокотилась на певца, тем самым создав романтическую обстановку.

Читайте такжеИзвестный украинский певец показал "голое" фото на пляже

На снимках пара позирует в лодке. Козловский одет в белые штаны и красную рубашку, а Марина - в красном платье. Молодые люди настолько чувственно позируют на видео, что его можно назвать "пикантным".

Как сообщал УНИАН, ранее Козловский рассказал о своей новой девушке.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram