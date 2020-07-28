38-летняя разрисованная Бритни Спирс показала фигуру в купальнике
13:17, 28 июля 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
Певица показала фото / Скриншот Instagram
Известная певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.
38-летняя звезда подобрала раздельный купальник со змеиным принтом. Также она нанесла на тело белую краску, которой сделала узоры. По словам певицы, она увлеклась хной.
Певица показала фигуру / instagram.com/britneyspears
Как сообщал УНИАН, Виталия Козловского раскритиковали за видео с полуголой Бритни Спирс.
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