цей матеріал доступний українською

38-летняя разрисованная Бритни Спирс показала фигуру в купальнике

13:17, 28 июля 2020
Звезды
599 0
Певица показала фото / Скриншот Instagram

38-летняя звезда подобрала раздельный купальник со змеиным принтом. Также она нанесла на тело белую краску, которой сделала узоры. По словам певицы, она увлеклась хной. 

Певица показала фигуру / instagram.com/britneyspears

Как сообщал УНИАН, Виталия Козловского раскритиковали за видео с полуголой Бритни Спирс.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter