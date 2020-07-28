38-летняя разрисованная Бритни Спирс показала фигуру в купальнике

Певица опубликовала новое фото.

Известная певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.

38-летняя звезда подобрала раздельный купальник со змеиным принтом. Также она нанесла на тело белую краску, которой сделала узоры. По словам певицы, она увлеклась хной.

Как сообщал УНИАН, Виталия Козловского раскритиковали за видео с полуголой Бритни Спирс.

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