Певица на шаг приблизилась к своей свободе.

Американская певица Бритни Спирс может лишиться опеки отца над собой.

Недавно Джейми Спирс заявил, что ему не нравятся публичные выяснения отношений с дочерью. Поэтому он решил подать ходатайство в суд, чтобы опеку над ней отменили.

В своем инста-блоге Бритни успела уже отреагировать. Она опубликовала картинку, на которой изображена девушка с цветами.

"Мы на шаг ближе к свободе", - подписала фото певица.

Поклонники обрадовались такой новости. Так как еще совсем недавно они угрожали судье, которая отклонила иск Бритни, физической расправой.

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Автор: Диана Могилевич