Бритни на шаг приблизилась к свободе / фото REUTERS
Американская певица Бритни Спирс может лишиться опеки отца над собой.
Недавно Джейми Спирс заявил, что ему не нравятся публичные выяснения отношений с дочерью. Поэтому он решил подать ходатайство в суд, чтобы опеку над ней отменили.
В своем инста-блоге Бритни успела уже отреагировать. Она опубликовала картинку, на которой изображена девушка с цветами.
"Мы на шаг ближе к свободе", - подписала фото певица.
Поклонники обрадовались такой новости. Так как еще совсем недавно они угрожали судье, которая отклонила иск Бритни, физической расправой.
Бритни на шаг приблизилась к свободе / instagram.com/britneyspears
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