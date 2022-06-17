Родственник телеведущей напомнил, что на территории Украины идут тяжелые бои и ежедневно гибнут люди.

Младший брат ведущей Екатерины Осадчей Владимир до полномасштабного вторжения РФ довольно часто бывал за границей, однако последние месяцы он проводит дома на Родине. Недавно через свой небольшой Instagram-блог он обратился к людям со всего мира с просьбой не забывать о том, что в Украине точатся ожесточенные бои.

"Многие за границей думают, что наша война закончилась или что ситуация становится лучше. Фактически, сейчас мы здесь учимся жить в новых условиях, не падать духом и всячески поддерживать друг друга", - написал Владимир.

Отметим, сейчас мужчина находится во Львове. Там он в спорткомплексе обучает детей и взрослых вейксерфингу. Кадр "рабочего процесса" Владимир Осадчий выложил в Instagram.

Напомним, Осадчая перечислила горячие точки, из которых больше всего запросов по поиску пропавших людей.

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