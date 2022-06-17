Младший брат ведущей Екатерины Осадчей Владимир до полномасштабного вторжения РФ довольно часто бывал за границей, однако последние месяцы он проводит дома на Родине. Недавно через свой небольшой Instagram-блог он обратился к людям со всего мира с просьбой не забывать о том, что в Украине точатся ожесточенные бои.
"Многие за границей думают, что наша война закончилась или что ситуация становится лучше. Фактически, сейчас мы здесь учимся жить в новых условиях, не падать духом и всячески поддерживать друг друга", - написал Владимир.
Отметим, сейчас мужчина находится во Львове. Там он в спорткомплексе обучает детей и взрослых вейксерфингу. Кадр "рабочего процесса" Владимир Осадчий выложил в Instagram.
Напомним, Осадчая перечислила горячие точки, из которых больше всего запросов по поиску пропавших людей.
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