Катя Осадчая и ее брат Владимир / Фото - instagram.com

Младший брат ведущей Екатерины Осадчей Владимир до полномасштабного вторжения РФ довольно часто бывал за границей, однако последние месяцы он проводит дома на Родине. Недавно через свой небольшой Instagram-блог он обратился к людям со всего мира с просьбой не забывать о том, что в Украине точатся ожесточенные бои. 

"Многие за границей думают, что наша война закончилась или что ситуация становится лучше. Фактически, сейчас мы здесь учимся жить в новых условиях, не падать духом и всячески поддерживать друг друга", - написал Владимир. 

Отметим, сейчас мужчина находится во Львове. Там он в спорткомплексе обучает детей и взрослых вейксерфингу. Кадр "рабочего процесса" Владимир Осадчий выложил в Instagram. 

Брат Кати Осадчей / Фото - instagram.com

Напомним, Осадчая перечислила горячие точки, из которых больше всего запросов по поиску пропавших людей.

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