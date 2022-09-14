По словам Стаси Ровинской, она жила в постоянном напряжении.

Украинская телеведущая и актриса Стася Ровинская вспомнила о своем детстве и не смогла сдержать слез. Она рассказала, что мама Снежана Егорова поднимала на нее руку.

По словам Стаси, она очень строго воспитывалась, жила в постоянном напряжении. Она отметила, что никогда не могла расслабиться и постоянно чувствовала себя виноватой.

"Я очень строго воспитывалась. Мама очень строгая. Я, например, боялась возвращаться домой. Я помню, что я приходила, мы жили в частном доме, и я знала, что если мамина машина стоит, то она дома. И если она стояла, то я уже готовилась... Это могло быть что угодно. Ну, просто такая атмосфера неприятная. Она такой человек. Ты живешь в постоянном напряжении, ты постоянно в чем-то виновата. Это сложно, когда не можешь расслабиться даже у себя дома", – поделилась ведущая в интервью Анне Олицкой.

Видео дня

Стася добавила, что долгое время думала, что такое поведение мамы - норма, особенно в те моменты, когда Егорова проявляла хоть немного тепла к ней. Но позже она поняла, что это не нормально, что из таких отношений нужно уходить, и неважно, кем тебе этот человек приходится.

Именно это и был толчок к тому, чтобы Ровинская перестала общаться со своей матерью. Сейчас же она говорит, что считает Егорову - ничтожным созданием.

Напомним, ранее Стася Ровинская, которая в начале войны в Украине вместе с мужем и детьми переехала в Америку, рассказала, когда прекратила общаться с мамой Снежаной Егоровой.

По словам Стаси, она прекратила общение с пропутинской мамой еще за год на полномасштабного вторжения России в Украину. Она отметила, что все это тянулось всю ее жизнь, но она рада, что наконец разорвала эту связь. Теперь Ровинская больше не чувствует себя "жертвой".

Вас также могут заинтересовать новости: