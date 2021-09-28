Певица рассекретила все содержимое.

Украинская певица Алина Гросу показала телеведущему Славе Демину на радио "Люкс ФМ" все содержимое своей сумочки.

Оказывается, звезда носит несколько резинок для волос, подаренный поклонником маленький нож, антисептик, наушники и аванс за предстоящий концерт.

Также девушка рассказала, что розовым ножом еще не пользовалась. Но в целях безопасности не выкладывает его из сумочки.

"Я им еще не пользовалась даже. Но, на всякий случай, ношу его с собой", - сказала Гросу.

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Алина Гросу - украинская певица, работающая в стилях: танцевальная музыка и поп-рок. Работает на профессиональной сцене с 4 лет, с 1999 года.

Впервые на Алину обратила внимание ее крестная, украинская звезда эстрады и композитор Ирина Билык. Она подарила ей песню "Рушничок", а в дальнейшем написала ещё несколько песен: "Свобода", "Бджілка", "Маленькая любовь".

Сейчас Гросу выпускает лирические песни и снимает на них клипы. Отметим, во многих клипах участвовал и ее возлюбленный Роман Полянский.

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Автор: Диана Могилевич