Украинская певица Алина Гросу показала телеведущему Славе Демину на радио "Люкс ФМ" все содержимое своей сумочки.
Оказывается, звезда носит несколько резинок для волос, подаренный поклонником маленький нож, антисептик, наушники и аванс за предстоящий концерт.
Также девушка рассказала, что розовым ножом еще не пользовалась. Но в целях безопасности не выкладывает его из сумочки.
"Я им еще не пользовалась даже. Но, на всякий случай, ношу его с собой", - сказала Гросу.
Читайте такжеДизайнер Андре Тан сделал пересадку волос (видео)Кто такая Алина Гросу
Алина Гросу - украинская певица, работающая в стилях: танцевальная музыка и поп-рок. Работает на профессиональной сцене с 4 лет, с 1999 года.
Впервые на Алину обратила внимание ее крестная, украинская звезда эстрады и композитор Ирина Билык. Она подарила ей песню "Рушничок", а в дальнейшем написала ещё несколько песен: "Свобода", "Бджілка", "Маленькая любовь".
Сейчас Гросу выпускает лирические песни и снимает на них клипы. Отметим, во многих клипах участвовал и ее возлюбленный Роман Полянский.
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