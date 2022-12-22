Располневший певец лишь подогрел слухи о своем ужасном состоянии.

Российские СМИ пестрят заголовками о том, что кремлевскому пропагандисту Николаю Баскову, который совсем недавно едва стоял на ногах и сильно располнел, осталось совсем недолго. Певец сам подливает масла в огонь и будто бы намекает, что "замаливает грехи".

Так, российское издание "Дни.ру" утверждает, что Басков шокирует своих фанатов, ведь он с трудом передвигается. Певец пытается создавать видимость активной трудовой деятельности, но слухи о его ужасном состоянии уже не остановить. В своем Telegram Басков показывал подготовку к "новогоднему огоньку", даже в образе артиста некоторые заметили символизм.

"Интересно, что во время съемок певец буквально уходит в другой мир. Ведь на свежем снимке из студии он предстал в костюме русского царя, судя по всему, окунувшись именно в эту эпоху", - утверждают российские журналисты.

Видео дня

Помимо этого, Басков начал "замаливать грехи". Он отчитался, что выступил на концерте, посвященном тому, что пропутинские артисты поддержали полномасштабное вторжение РФ в Украину. Певец публично заявил, что отдает один миллион рублей (около 522 тысяч гривень) на поддержку кровавой путинской агрессии. Судя по всему, Басков пытается запомниться россиянам "щедрым".

Состояние Баскова

В начале декабря появилась информация о том, что Николай Басков перенес серьезную операцию. Оказывается, у него были проблемы со связками на ногах. После этого появилось видео, где больной Басков еле стоит на ногах. Во время выступления он не двигался, с трудом покинул сцену и только при его перемещениях в зале выключали свет.

Вскоре артист впервые высказался об изводившей его болезни и заверил, что уже идет на поправку. Это был первый комментарий Баскова относительно его болезни.

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