Анна Алхим / Скриншот YouTube

Украинская блогерша Анна Алхим призналась, что продолжает слушать российскую музыку, тем самым спонсируя страну-агрессора, в том числе армию оккупантов.

Такое заявление она сделала в подкасте с Александром Волошиным. По ее словам, никто не имеет права указывать, на каком языке разговаривать и какую музыку слушать.

Кроме того, Алхим сказала, что слушает музыку на Apple Music, а что такое стриминговые сервисы она якобы не знает. Когда Волошин уточнил, знает ли она, что таким образом помогает армии РФ, Алхим ответила с улыбкой на лице:

"Я не понимаю, как это я им бабки отправляю. Где мне тогда слушать это?"

Как отреагировали пользователи сети

  • "Жаль, что такие блогеры как Алхим оказывают влияние на украинцев"
  • "Спасибо за такой выпуск! Прорыгалась знатно"
  • "Много лет наблюдаю за Алхим, положительно относилась. Но тут открылись глаза. То, что говорит Анна, это, к сожалению, горько слышать"
  • "К Ане вопросов нет. Есть вопросы к ее аудитории: зачем вам мусор в мозге?"
  • "С ней можно деградировать"

Кто такая Анна Алхим

Анна Алхим - украинский блогер. В апреле 2021 года была внесена в базу "Миротворец" из-за отрицания факта российской агрессии, антиукраинской пропаганды и участия в актах гуманитарной агрессии России против Украины.

Однако в 2022 году вышел украинский фильм "Любовь и блогеры", где Алхим сыграла роль второго плана.

Напомним, ранее Анна Алхим рассказала о жизни в Хорватии.

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