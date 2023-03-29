Украинская блогерша Анна Алхим призналась, что продолжает слушать российскую музыку, тем самым спонсируя страну-агрессора, в том числе армию оккупантов.
Такое заявление она сделала в подкасте с Александром Волошиным. По ее словам, никто не имеет права указывать, на каком языке разговаривать и какую музыку слушать.
Кроме того, Алхим сказала, что слушает музыку на Apple Music, а что такое стриминговые сервисы она якобы не знает. Когда Волошин уточнил, знает ли она, что таким образом помогает армии РФ, Алхим ответила с улыбкой на лице:
"Я не понимаю, как это я им бабки отправляю. Где мне тогда слушать это?"
Как отреагировали пользователи сети
- "Жаль, что такие блогеры как Алхим оказывают влияние на украинцев"
- "Спасибо за такой выпуск! Прорыгалась знатно"
- "Много лет наблюдаю за Алхим, положительно относилась. Но тут открылись глаза. То, что говорит Анна, это, к сожалению, горько слышать"
- "К Ане вопросов нет. Есть вопросы к ее аудитории: зачем вам мусор в мозге?"
- "С ней можно деградировать"
Кто такая Анна Алхим
Анна Алхим - украинский блогер. В апреле 2021 года была внесена в базу "Миротворец" из-за отрицания факта российской агрессии, антиукраинской пропаганды и участия в актах гуманитарной агрессии России против Украины.
Однако в 2022 году вышел украинский фильм "Любовь и блогеры", где Алхим сыграла роль второго плана.
Напомним, ранее Анна Алхим рассказала о жизни в Хорватии.