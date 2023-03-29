Она продолжает слушать российскую музыку.

Украинская блогерша Анна Алхим призналась, что продолжает слушать российскую музыку, тем самым спонсируя страну-агрессора, в том числе армию оккупантов.

Такое заявление она сделала в подкасте с Александром Волошиным. По ее словам, никто не имеет права указывать, на каком языке разговаривать и какую музыку слушать.

Кроме того, Алхим сказала, что слушает музыку на Apple Music, а что такое стриминговые сервисы она якобы не знает. Когда Волошин уточнил, знает ли она, что таким образом помогает армии РФ, Алхим ответила с улыбкой на лице:

"Я не понимаю, как это я им бабки отправляю. Где мне тогда слушать это?"

Как отреагировали пользователи сети

"Жаль, что такие блогеры как Алхим оказывают влияние на украинцев"

"Спасибо за такой выпуск! Прорыгалась знатно"

"Много лет наблюдаю за Алхим, положительно относилась. Но тут открылись глаза. То, что говорит Анна, это, к сожалению, горько слышать"

"К Ане вопросов нет. Есть вопросы к ее аудитории: зачем вам мусор в мозге?"

"С ней можно деградировать"

Кто такая Анна Алхим

Анна Алхим - украинский блогер. В апреле 2021 года была внесена в базу "Миротворец" из-за отрицания факта российской агрессии, антиукраинской пропаганды и участия в актах гуманитарной агрессии России против Украины.

Однако в 2022 году вышел украинский фильм "Любовь и блогеры", где Алхим сыграла роль второго плана.

Напомним, ранее Анна Алхим рассказала о жизни в Хорватии.

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