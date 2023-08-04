По его словам, Настя вдохновляет его и поддерживает.

Украинский рэпер и продюсер Потап рассказал, почему перестал делиться с поклонниками совместными фотографиями с супругой Настей Каменских, в результате чего появились слухи об их расставании.

В интервью Viva, он сказал, что сейчас они не так часто бывают вместе, потому что каждый из них находится там, где может быть больше всего полезным.

А, во-вторых, по словам продюсера, его личная жизнь вышла за пределы социальных сетей.

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"Сейчас моя личная жизнь во многом проходит вне социальных сетей. Мне кажется, что сейчас такое время, когда в сетях нужно пропагандировать важные социальные месседжи, доносить информацию о войне. Но это довольно странно и даже немного смешно, что сплетни появились только потому, что мы не выкладывали общие фото", - сказал Потап.

Он добавил, что за годы брака с Каменских сильно изменился. Сейчас он постоянно развивается. И благодарит Потап за это именно свою супругу.

"Именно она дает мне сил каждый день просыпаться, заниматься творчеством, бизнесом и благотворительностью, быть максимально полезным и помогать тем, кому это нужно", - добавил артист.

Напомним, ранее Потап показал счастливую Каменских.

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